Омский Госстройнадзор вынес вердикт о реконструкции Сыропятского тракта

«Специалистами Госстройнадзора Омской области с 27.06.2024 по 10.07.2024 проведена внеплановая выездная проверка на объекте “Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт (этап 1)” Нарушений требований проектной документации не выявлено», — заявили в Госстройнадзоре Омской области.
Напомним, первый этап подразумевает проведение работ от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября, в частности, дорогу планируют расширить. Реализацию первого этапа должны завершить до конца 2024 года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено более 1 млрд рублей.
Реконструкцию проводит подрядчик ООО «СибРос».