Омский Госстройнадзор вынес вердикт о реконструкции Сыропятского тракта

Напомним, первый этап подразумевает проведение работ от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября, в частности, дорогу планируют расширить. Реализацию первого этапа должны завершить до конца 2024 года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено более 1 млрд рублей.