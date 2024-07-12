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Омский Госстройнадзор вынес вердикт о реконструкции Сыропятского тракта

Госстройнадзор вынес вердикт относительно проекта «Реконструкция автомобильной дороги по улице 10 лет октября — Сыропятский тракт. 1 этап».

Источник: Reuters

«Специалистами Госстройнадзора Омской области с 27.06.2024 по 10.07.2024 проведена внеплановая выездная проверка на объекте “Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт (этап 1)” Нарушений требований проектной документации не выявлено», — заявили в Госстройнадзоре Омской области.

Напомним, первый этап подразумевает проведение работ от границы Омска до строения № 190 по улице 10 лет Октября, в частности, дорогу планируют расширить. Реализацию первого этапа должны завершить до конца 2024 года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено более 1 млрд рублей.

Реконструкцию проводит подрядчик ООО «СибРос».