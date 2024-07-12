Глава Нацбанка Молдовы приветствовала сотрудничество с МВФ

Обсудили реализацию текущей программы с МВФ, меры по обеспечению и поддержанию стабильности цен, независимости и управления НБМ, а также стабильности банковского сектора.
Анка Драгу отметила хорошее сотрудничество с МВФ, положительное влияние предоставленной до сих пор финансовой помощи на развитие национальной экономики, а также выразила признательность за недавнее решение МВФ об утверждении транша в размере 175 миллионов долларов США для поддержки реформ в республике.
«Сотрудничество с МВФ помогло нам продвинуть реформы в различных областях, в том числе в финансовом секторе. Нам удалось улучшить банковское регулирование и надзор, обеспечив благоприятные условия для развития банковского сектора. Поддержка, предлагаемая МВФ, способствует продвижению и осуществлению экономических реформ, что отражается на повышении качества жизни граждан».
Двусторонние встречи прошли на полях заседания Учредительной ассамблеи Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проводится