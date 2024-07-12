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Глава Нацбанка Молдовы приветствовала сотрудничество с МВФ

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу провела в четверг встречу с руководством Международного валютного фонда (МВФ) в лице заместителя генерального директора Кендзи Окамуры. На встрече присутствовали также исполнительный директор МВФ по Молдове Пол Хилберс и его заместитель Люк Дрессе.

Источник: Reuters

Обсудили реализацию текущей программы с МВФ, меры по обеспечению и поддержанию стабильности цен, независимости и управления НБМ, а также стабильности банковского сектора.

Анка Драгу отметила хорошее сотрудничество с МВФ, положительное влияние предоставленной до сих пор финансовой помощи на развитие национальной экономики, а также выразила признательность за недавнее решение МВФ об утверждении транша в размере 175 миллионов долларов США для поддержки реформ в республике.

«Сотрудничество с МВФ помогло нам продвинуть реформы в различных областях, в том числе в финансовом секторе. Нам удалось улучшить банковское регулирование и надзор, обеспечив благоприятные условия для развития банковского сектора. Поддержка, предлагаемая МВФ, способствует продвижению и осуществлению экономических реформ, что отражается на повышении качества жизни граждан».

заявила Драгу.

Двусторонние встречи прошли на полях заседания Учредительной ассамблеи Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проводится 10—12 июля в Кишиневе.

экономика
МВФ