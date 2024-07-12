Глава Нацбанка Молдовы приветствовала сотрудничество с МВФ

Анка Драгу отметила хорошее сотрудничество с МВФ, положительное влияние предоставленной до сих пор финансовой помощи на развитие национальной экономики, а также выразила признательность за недавнее решение МВФ об утверждении транша в размере 175 миллионов долларов США для поддержки реформ в республике.