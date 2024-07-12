Присвоить адрес объекту недвижимости в Москве теперь можно за пять дней

«В механизме адресации произошло несколько изменений. Например, сократились сроки — теперь процедура выполняется за пять рабочих дней вместо шести. По новым правилам за это время объект адресуют, а данные вносят в федеральную информационную адресную систему. Объекты в Троицке и Щербинке теперь, как и в других муниципальных образованиях, адресует департамент городского имущества», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Максима Гамана.