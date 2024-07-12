Присвоить адрес объекту недвижимости в Москве теперь можно за пять дней

«В механизме адресации произошло несколько изменений. Например, сократились сроки — теперь процедура выполняется за пять рабочих дней вместо шести. По новым правилам за это время объект адресуют, а данные вносят в федеральную информационную адресную систему. Объекты в Троицке и Щербинке теперь, как и в других муниципальных образованиях, адресует департамент городского имущества», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Максима Гамана.
Всего за последние четыре года сроки адресации в Москве сократились более чем в три раза. До 2020 года ее выполняли за 17 рабочих дней, уточнили в пресс-службе.
Как поясняется, техническую часть этой работы делает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Специалисты учреждения анализируют документы, идентифицируют объекты недвижимости, готовят соответствующие распоряжения, вносят информацию в базы данных, обновляют геоинформационный ресурс.
В департаменте отметили, что пересмотр процедуры связан не только с необходимостью актуализации нормативной базы и оптимизацией процесса оказания государственной услуги. В мае этого года в Москве созданы восемь новых районов: Щербинка, Коммунарка, Вороново, Бекасово, Внуково, Филимонковский, Краснопахорский и Троицк в измененных границах. Они заменили собой прежние поселения и городские округа ТиНАО.
«Чтобы начать наполнять государственный адресный реестр сведениями о новых адресах, федеральные органы власти должны разместить в информационных системах и классификаторах данные об измененном административно-территориальном делении, а администрации районов должны вступить в свои полномочия. Присвоение адресов с новым административным делением начнется с 1 января 2025 года», — добавил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин, его слова приводятся в материале.