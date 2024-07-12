Пенсионный аннуитет: как казахстанцам получать пенсию в 53 года

Чтобы заключить договор пенсионного аннуитета, казахстанцу должно быть больше 45 лет для плательщика обязательных пенсионных взносов и больше 40 лет для плательщика профессиональных пенсионных взносов.
Кроме того, должна быть достаточная сумма пенсионных накоплений, которая обеспечит выплаты не менее 70% от прожиточного минимума.
Для заключения договора нужно обратиться в страховую организацию. Страховые выплаты производятся ежемесячно, но не раньше определенного возраста: мужчинам они начисляются не раньше 55 лет, а женщинам не раньше 53 лет.
Если договор заключен за счет профессиональных пенсионных взносов, то на пенсию можно выйти в 50 лет.
Если накоплений недостаточно, то можно использовать добровольные пенсионные взносы. Договор может быть заключен двумя страхователями, которые являются супругами или близкими родственниками.
Страховые выплаты осуществляются пожизненно.
В ЕНПФ рекомендуют внимательно изучать условия договора в том числе в части наследования пенсионных накоплений.
Международный опыт.
Пенсионный аннуитет существует в нескольких странах по всему миру. Это финансовый инструмент, который обеспечивает регулярные выплаты пенсионерам. В США пенсионные аннуитеты являются важной частью пенсионной системы. Они могут быть приобретены как часть индивидуальных пенсионных планов (IRA) или 401 (k), а также через коммерческие страховые компании.
Размер пенсионных выплат по аннуитету может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Чем больше средств накоплено на пенсионном счете, тем выше будут аннуитетные выплаты. Если человек начинает получать аннуитетные выплаты позже, то размер выплат будет выше, так как они будут распределены на меньший срок.
Существуют различные типы аннуитетов, такие как фиксированные аннуитеты, аннуитеты с переменным доходом и индексированные аннуитеты. Фиксированные аннуитеты обеспечивают стабильные выплаты, в то время как выплаты по переменным и индексированным аннуитетам могут изменяться в зависимости от рыночных условий и инфляции.
Если аннуитетные выплаты рассчитаны на определенный срок (например, 20 лет), они будут выше, чем пожизненные выплаты, которые распределяются на всю оставшуюся жизнь.
В некоторых странах продолжительность жизни мужчин и женщин разнится, что также влияет на размер выплат. Люди с хорошим состоянием здоровья могут получать меньшие выплаты, так как ожидается, что они будут жить дольше.
В США если человек накопил $500,000 на своем пенсионном счете, то при фиксированном аннуитете с пожизненными выплатами, начиная с 65 лет, ежемесячные выплаты могут составлять около $2000-$3000 в зависимости от условий аннуитета и рыночных ставок на момент приобретения.