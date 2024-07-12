Пенсионный аннуитет: как казахстанцам получать пенсию в 53 года

Размер пенсионных выплат по аннуитету может значительно варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Чем больше средств накоплено на пенсионном счете, тем выше будут аннуитетные выплаты. Если человек начинает получать аннуитетные выплаты позже, то размер выплат будет выше, так как они будут распределены на меньший срок.