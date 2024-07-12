Бывшую сеть американского фастфуда продали более чем за 20 млн долларов

«Эта сделка может стать наиболее значимым инвестиционным событием рынка торговой недвижимости 2024 года», — считают эксперты компании.
В отчете подтверждается ранее озвученная в СМИ информация о том, что сеть купила компания «Кволити Фуд», а продавец — Госкомимущество. В Минске речь идет о 13 объектах, аналитики консалтинговой компании объявили эту сделку самой крупной во втором квартале нынешнего года.
Их впечатлила не только сумма, но и общая площадь кафе — более 11,6 тысячи квадратных метров. Цена за один «квадрат» тоже довольно велика для такой недвижимости — около 1,7 тысячи долларов.
Масштабы бизнеса
В Торговом реестре заведения Mak.by по-прежнему числятся на юрлице «КСБ Виктори Рестораны». При этом в Минске, кроме проданных 13 собственных помещений, у сети есть еще и арендованные. Вместе с региональными кафе общее число всех точек этого фаст-фуда — 23.
После ухода бренда McDonald’s из России и ребрендинга в «Вкусно — и точка», было объявлено, что аналогичная трансформация будет и в Беларуси. Планировалось, что переход на эту новую, уже российскую, франшизу состоится в ноябре 2022 года. Однако вскоре решение было отменено, а белорусская сеть получила название Mak.by.
Кто владельцы
Компания «Кволити Фуд», к которой теперь перешел бизнес, связана с Алексеем Савчуком. Он известен как дистрибьютор белорусских молочных продуктов в России.
Также бизнесмен владеет молочными предприятиями в РФ. Савчук — один из инвесторов белорусско-российского производства сыров, которое не так давно открылось в Татарстане.
В России бывший McDonald’s перешел под контроль ООО «Система ПБО». Владелец фирмы — предприниматель из Кузбасса Александр Говор. Именно его компания и владеет франшизой «Вкусно — и точка» и должна была подписать франчайзинговый договор с белорусской сетью.