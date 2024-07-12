Бывшую сеть американского фастфуда продали более чем за 20 млн долларов

После ухода бренда McDonald’s из России и ребрендинга в «Вкусно — и точка», было объявлено, что аналогичная трансформация будет и в Беларуси. Планировалось, что переход на эту новую, уже российскую, франшизу состоится в ноябре 2022 года. Однако вскоре решение было отменено, а белорусская сеть получила название Mak.by.