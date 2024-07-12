Гостей «Иннопрома» шокировал екатеринбургский завод

Председатель профсоюза работников строительства России Борис Сошенко рассказал ЕАН, что ежегодно в рамках международной выставки проводится форум для профсоюзных организаций «Иннопроф». «Мы обсуждаем актуальные вопросы, обмениваемся опытом, и, конечно, интересно посмотреть саму экспозицию, где представлены самые новые технологии и изобретения. В этом году нас еще и пригласили на экскурсию на два предприятия — “Ураласбест” и Завод керамических изделий. Было очень интересно посмотреть современное производство. Я сам по профессии строитель, и вот сейчас познакомился с продукций АО “ЗКИ”. Признаюсь, что это удовольствие — держать в руках плитку такого высокого качества, я уже не говорю про огромное разнообразие дизайнов. Это очень здорово, что наши отечественные предприятия идут вперед и внедряют самые новые технологии в производство», — говорит Борис Сошенко.



Экскурсию для гостей провела заместитель генерального директора по технологии Завода керамических изделий Екатерина Дьякова. Она рассказала о процессе производства плитки и керамогранита, показала оборудование, на котором они изготовляются, лабораторию, где продукцию тестируют на различные параметры — от прочности до морозоустойчивости.

Председатель Саратовской областной организации профсоюза Михаил Похазников поделился, что впервые побывал на таком современном предприятии. «Когда мы ехали на завод, я думал, что мы окажемся в пыли, грязи, песке. Я совершенно не ожидал увидеть чистые цеха, современное оборудование, которое способно выполнять ту работу, которую ранее выполняли люди. Но больше всего поразила Екатерина, которая проводила для нас экскурсию. Видно, что человек живет своей работой, подходит к ней творчески — такой подход руководителя, несомненно, отражается и на качестве продукции», — отмечает Михаил Похазников.