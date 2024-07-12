По итогам первого полугодия продажи легковых автомобилей в Узбекистане упали на 19 процентов

ЦЭИР отмечает, на рынке легковых автомобилей после некоторого снижения в начале года в мае продажи выросли на 14 процентов по сравнению с апрелем, но в июне вновь снизились на 13,3 процента, до 77,6 тысячи единиц. Рынок легковых автомобилей в годовом измерении также сократился — за год продажи снизились в 1,4 раза.
Динамика продаж легковых автомобилей по регионам показывает наибольшее снижение в Сурхандарьинской, Андижанской областях и в Республике Каракалпакстан — в среднем на 22 процента. В то же время в Хорезмской и Навоийской областях наблюдался рост продаж на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам первого полугодия продажи легковых автомобилей в Узбекистане составили 580 тысяч единиц, что на 19 процентов ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Это, по мнению экспертов ЦЭИР, может объясняться не столько снижением спроса на подержанные машины, но и усложнением процессов регистрации автомобилей, и ростом стоимости оформления и переоформления автомобиля.
На первичном рынке легковых автомобилей продажи в июне снизились на 9 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, превысив 26 тысяч единиц. В годовом выражении отмечается меньший спад активности — снижение на 5,3 процента. Таким образом, первичный рынок новых легковых автомобилей демонстрирует более устойчивую динамику по сравнению с вторичным рынком.
В июне продолжилась тенденция к сокращению темпов продаж новых машин отечественного производства, их продано почти на 10 процентов меньше, чем в мае. В годовом выражении отмечается незначительный спад активности в этом сегменте — на 0,8 процента.
Рынок легковых иностранных автомобилей стагнирует. В июне продажи в этом сегменте увеличились лишь на 0,4 процента и составили около 2,4 тысячи единиц. Этот относительно небольшой рост активности не компенсирует снижение продаж в годовом выражении, которое составило порядка 34 процента по сравнению с прошлым годом.
Вторичный рынок легковых автомобилей продолжает снижать продажи, сохраняя тренд годового снижения объемов реализации. В июне активность на вторичном рынке легковых авто снизилась на 15,3 процента по сравнению с маем, когда снижение составило 3,4 процента. За июнь в этом сегменте было продано около 51,5 тысячи автомобилей. В целом продажи за год сократились более чем в 1,6 раза.
В июне сегмент электромобилей также продолжал снижаться, продано 3 тысячи единиц, что более чем на 800 машин меньше по сравнению с маем. Тем не менее относительно уровня июня прошлого года, продажи электромобилей увеличились в 1,3 раза.