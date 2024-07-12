По итогам первого полугодия продажи легковых автомобилей в Узбекистане упали на 19 процентов

ЦЭИР отмечает, на рынке легковых автомобилей после некоторого снижения в начале года в мае продажи выросли на 14 процентов по сравнению с апрелем, но в июне вновь снизились на 13,3 процента, до 77,6 тысячи единиц. Рынок легковых автомобилей в годовом измерении также сократился — за год продажи снизились в 1,4 раза.