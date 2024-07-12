В Крыму возводится сто многоквартирных домов

Ранее сайте Минфина РФ появилась информация, что семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.