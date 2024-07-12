В Крыму возводится сто многоквартирных домов

«Общий градостроительный потенциал Республики Крым в рамках развития Азово-Черноморского кластера до 2030 года составляет 25 млн кв. метров жилья. На сегодняшний день реализуется 100 проектов строительства МКД на 1 млн кв. метров общей жилой площади», — сообщил он в своем Telegram-канале.
По информации Аксенова, за минувшие годы в республике введено в эксплуатацию почти 7,3 млн «квадратов» жилья. В планах на этот год — ввести еще порядка 1,3 млн кв. метров, в том числе около 316 тысяч — в МКД.
«При этом средняя обеспеченность населения Крыма жильем пока меньше, чем в среднем по стране, однако положительная динамика есть. По итогам прошлого года этот показатель составил 21,4 кв. метра на человека, а в 2015-м он не превышал 16,3 кв. метра», — резюмировал глава Крыма.
Ранее сайте Минфина РФ появилась информация, что семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.