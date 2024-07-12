Губернатор Куйвашев приехал в Первоуральск, утопающий в мусоре

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 июля приехал в Первоуральск, где провел экстренное совещание по мусорному коллапсу, который допустил региональный оператор по вывозу отходов «ТБО Экосервис».
Сейчас в свердловском городе, утопающем в мусоре, работает Генпрокуратура.
«По поручению губернатора будут организованы проверки регоператора и собственника полигона, который не пускал мусор на территорию. Также Минприроды посчитает ущерб окружающей среде от невывезенного мусора, и собственнику полигона будет выставлен счет», — сообщает Telegram-канал «Не для протокола», близкий к главе региона.
Евгений Куйвашев поручил в короткий срок вывезти весь мусор и поставил ситуацию на личный контроль.