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Губернатор Куйвашев приехал в Первоуральск, утопающий в мусоре

В свердловском городе работают специалисты Генпрокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 июля приехал в Первоуральск, где провел экстренное совещание по мусорному коллапсу, который допустил региональный оператор по вывозу отходов «ТБО Экосервис».

Сейчас в свердловском городе, утопающем в мусоре, работает Генпрокуратура.

«По поручению губернатора будут организованы проверки регоператора и собственника полигона, который не пускал мусор на территорию. Также Минприроды посчитает ущерб окружающей среде от невывезенного мусора, и собственнику полигона будет выставлен счет», — сообщает Telegram-канал «Не для протокола», близкий к главе региона.

Евгений Куйвашев поручил в короткий срок вывезти весь мусор и поставил ситуацию на личный контроль.

ЖКХ