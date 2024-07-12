Губернатор Куйвашев приехал в Первоуральск, утопающий в мусоре

«По поручению губернатора будут организованы проверки регоператора и собственника полигона, который не пускал мусор на территорию. Также Минприроды посчитает ущерб окружающей среде от невывезенного мусора, и собственнику полигона будет выставлен счет», — сообщает Telegram-канал «Не для протокола», близкий к главе региона.