Резидентами «Жигулевской долины» станут 14 компаний

«Жигулевская долина» признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Это размещение своих производств и офисов в современных, оборудованных корпусах технопарка, сопровождение на всех этапах проектной работы, помощь в подготовке к участию в федеральных конкурсах грантов, содействие в поисках инвесторов и много другое. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.