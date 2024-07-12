Как работают жилищные комиссии: обновлено положение

Жилищная комиссия формируется из четного количества, не менее шести человек, местного исполнительного органа, государственного предприятия, государственного учреждения предоставляющее право на приватизацию жилище, в том числе представителей профсоюзных организаций (при наличии).
Жилищную комиссию возглавляют:
- в центральных государственных органах — руководитель аппарата;
- в местных исполнительных органах, государственных учреждениях и государственных предприятиях — заместитель первого руководителя.
Секретарь Жилищной комиссии является членом жилищной комиссии без права голоса.
В состав Жилищной комиссии входят:
- руководитель аппарата или заместители первого руководителя местных исполнительных органов, государственных предприятий, государственных учреждений;
- руководитель юридической службы (при наличии);
- руководитель финансовой службы;
- руководитель службы управления персоналом (кадровой службы);
- секретарь;
- представители профсоюзных организаций не более трех (при наличии); представители местных исполнительных органов, государственных предприятий, государственных учреждений.
Задачи и функции Жилищной комиссии
Основной задачей Жилищной комиссии является принятие законного решения о приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.
Функциями Жилищной комиссии являются:
- обеспечение своевременного рассмотрения заявлений претендентов, обратившихся для приобретения в собственность жилищ в порядке приватизации;
- проверка представленных претендентом документов;
- рассмотрение представленных претендентом документов;
- принятие решения об удовлетворении заявления претендента, либо вынесение мотивированного отказа претенденту;
- рассмотрение вопроса заключения договора о приватизации жилища (для местных исполнительных органов);
- представление счета на оплату стоимости жилища при его приватизации (для местных исполнительных органов);
- осуществление перевода жилища, подлежащего приватизации, в коммунальный жилищный фонд (для центральных государственных органов и государственных предприятий);
- хранение и ведение дел (материалов) претендентов;
- запрашивать информацию у государственных органов и иных организаций о претендентах и их недвижимом имуществе;
- привлекать представителей государственных органов и иных организаций, не вошедших в состав комиссии;
- получать разъяснения от претендентов.
Приказ вводится в действие с 22 июля 2024 года.