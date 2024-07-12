Казахстан, Азербайджан и Узбекистан готовят соглашение в области зеленой энергии

«Стороны сотрудничают в следующих областях на основе правового равенства и взаимных интересов: укрепление сотрудничества в энергетическом секторе, включая чистые и возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, с акцентом на экологически чистые источники энергии; сотрудничество в области энергетики; в области передачи и снабжения электроэнергией, произведенной из возобновляемых источников энергии; определение проектов по производству, транспортировке и торговле экологически чистым водородом и экологически чистым аммиаком; определение технических и коммерческих условий, административных правил и других организационных требований для обеспечения безопасной, надежной и бесперебойной передачи электроэнергии», — говорится в проекте соглашения.