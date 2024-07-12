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Казахстан, Азербайджан и Узбекистан готовят соглашение в области зеленой энергии

Астана. 12 июля. КазТАГ — Правительства Казахстана, Азербайджана и Узбекистана хотят заключить соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Стороны сотрудничают в следующих областях на основе правового равенства и взаимных интересов: укрепление сотрудничества в энергетическом секторе, включая чистые и возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, с акцентом на экологически чистые источники энергии; сотрудничество в области энергетики; в области передачи и снабжения электроэнергией, произведенной из возобновляемых источников энергии; определение проектов по производству, транспортировке и торговле экологически чистым водородом и экологически чистым аммиаком; определение технических и коммерческих условий, административных правил и других организационных требований для обеспечения безопасной, надежной и бесперебойной передачи электроэнергии», — говорится в проекте соглашения.

Ожидается, что соглашение будет охватывать только области трехстороннего сотрудничества и не затронет существующие двусторонние соглашения о сотрудничестве и виды деятельности между сторонами.

Документ регулирует такие направления, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и водород, энергетическая инфраструктура, руководящий комитет и рабочая группа и ряд других.

экология