Представительство Румынской товарной биржи откроется в Молдове

По словам Алайбы, она начнет действовать уже через несколько недель и будет способствовать «построению конкурентоспособного, прозрачного и недискриминационного энергетического рынка, в том числе в секторе природного газа, в интересах бытовых или промышленных потребителей».
«Это четкий шаг к нашей цели построить сильную и динамичную экономику, предлагая предпринимателям вести бизнес с добавленной стоимостью», — отметил министр, подчеркнув незаменимость товарной биржи для современной экономики.
«Расширяя РТБ в Молдове, мы хотим поддерживать власти Молдовы в формировании и консолидации конкурентного рынка, предлагая прозрачные и недискриминационные механизмы покупки и торговли», — заявил на брифинге глава Румынской товарной биржи Габриел Пуриче.
Он также отметил, что предметом сделок на товарной бирже, помимо других систем государственных закупок, может стать продукция европейского рынка.