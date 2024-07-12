Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представительство Румынской товарной биржи откроется в Молдове

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik.Министр экономического развития и цифровизации Молдовы Думитру Алайба анонсировал открытие в стране представительства Румынской товарной биржи (РТБ).

Источник: Sputnik.md

По словам Алайбы, она начнет действовать уже через несколько недель и будет способствовать «построению конкурентоспособного, прозрачного и недискриминационного энергетического рынка, в том числе в секторе природного газа, в интересах бытовых или промышленных потребителей».

«Это четкий шаг к нашей цели построить сильную и динамичную экономику, предлагая предпринимателям вести бизнес с добавленной стоимостью», — отметил министр, подчеркнув незаменимость товарной биржи для современной экономики.

«Расширяя РТБ в Молдове, мы хотим поддерживать власти Молдовы в формировании и консолидации конкурентного рынка, предлагая прозрачные и недискриминационные механизмы покупки и торговли», — заявил на брифинге глава Румынской товарной биржи Габриел Пуриче.

Он также отметил, что предметом сделок на товарной бирже, помимо других систем государственных закупок, может стать продукция европейского рынка.

экономика