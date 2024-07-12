В Москве запустили программу лояльности на ярмарках

«До 4 августа совершая покупку от 500 рублей на пяти межрегиональных ярмарках и пяти ярмарках выходного дня покупатели могут обратиться к администратору площадки и получить штамп с датой на флаер программы (штамп проставляют не более одного раза в день). Собрав десять таких штампов на листовке, горожане смогут на любой ярмарке, участвующей в акции, бесплатно получить сумку для покупок с уникальным дизайном — для этого надо обратиться к администратору ярмарки. Это практичный подарок, необходимый каждому посетителю московских ярмарок: удобные ручки, карман для мелочей и много места для качественных фермерских продуктов», — значится в сообщении.
Отмечается, что сумки для покупок — комфортная альтернатива пластиковым пакетам. «Они вместительные, удобные, долговечные. Часто такие сумки используют не только для похода за продуктами, но и в повседневной жизни. А еще использование многоразовых сумок защищает природу от огромного количества опасного мусора и спасает жизнь представителям животного мира», — добавили в департаменте.
Адреса межрегиональных ярмарок, на которых запущена программа лояльности: ул. Раменки, вл. 3; ул. Нижняя Масловка, вл. 2; Ореховый бульвар, вл. 24; ул. Чичерина (сквер, напротив д. 2/9); ул. Таймырская, вл. 3. Ярмарки выходного дня, участвующие в программе: у метро «Спортивная»; ул. Красная Пресня, вл. 1; ул. Зарайская, вл. 35; ул. Ферганская, вл. 17; Балаклавский просп., вл. 7.
«Московские ярмарки уже давно стали местом, где покупатели могут познакомиться с огромным разнообразием продукции из разных уголков страны, а для небольших производителей это возможность представить свой ассортимент в столице. Товары из 40 регионов России, представленные на ярмарках, тщательно проверяют перед отправкой на прилавок специалисты комитета по ветеринарии города Москвы», — заключили в департаменте.