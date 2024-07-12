В Москве запустили программу лояльности на ярмарках

«До 4 августа совершая покупку от 500 рублей на пяти межрегиональных ярмарках и пяти ярмарках выходного дня покупатели могут обратиться к администратору площадки и получить штамп с датой на флаер программы (штамп проставляют не более одного раза в день). Собрав десять таких штампов на листовке, горожане смогут на любой ярмарке, участвующей в акции, бесплатно получить сумку для покупок с уникальным дизайном — для этого надо обратиться к администратору ярмарки. Это практичный подарок, необходимый каждому посетителю московских ярмарок: удобные ручки, карман для мелочей и много места для качественных фермерских продуктов», — значится в сообщении.