Губернатор рассказал о строительстве 4 водозаборов в Краснодарском крае

В Темрюке, Каневском, Крыловском и Ленинградском районах до конца 2024 года достроят четыре водозабора, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».



«Существующие там водозаборы были построены более 50 лет назад и уже не могут обеспечить жителей водой, соответствующей нормам Роспотребнадзора. А такие объекты для края стратегически важны. Благодаря нацпроекту мы можем улучшить систему водоснабжения региона. Сейчас ведем строительство водозаборов в Темрюке, станицах Каневской, Крыловской и Ленинградской. Закончат работы до конца 2024 года. Чистой качественной питьевой водой будут обеспечены в общей сложности почти 135 тысяч человек», — отметил глава региона.



Губернатор рассказал, на какой стадии находятся работы в каждом из муниципалитетов. Так, в Каневской завершено строительство резервуаров чистой воды и станции очистки, частично проведены инженерные сети, модернизирована насосная станция с производительностью 10 тыс. кубометров в сутки. После ввода в эксплуатацию качественной водой будут обеспечены более 45 тысяч жителей станицы.



В Ленинградской выполнили монтаж оборудования, устройство одного резервуара чистой воды и частично — второго. Мощность водозабора составит 10 тыс. кубометров, чистой водой будут пользоваться 36 тысяч местных жителей.



В Крыловской построили два резервуара чистой воды, насосную станцию, станцию очистки и административно-бытовое здание. Новый комплекс гидротехнических сооружений производительностью 3,5 тыс. кубометров в сутки обеспечит питьевой водой около 13 тысяч жителей станицы.



На территории Курчанского водозабора в Темрюке продолжается строительство станции очистки. Здесь прокладывают новый водовод протяженностью 11,6 км. После масштабной реконструкции производительность станции составит 14 тыс. кубометров в сутки. Это гарантирует качественную воду для более 40 тысяч жителей Темрюка.



Напомним, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» водозаборы в Краснодарском крае уже построили в Новокубанске, Белореченске и Горячем Ключе.