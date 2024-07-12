22 многоквартирных дома расселят в Воронежской области до конца года

Сейчас в регионе идет расселение домов, признанных аварийными в период с 2017 года по 1 января 2022 года. Расселение разделено на 5 этапов, начиная с 2023 года. Так, до конца первого этапа, то есть до конца этого года, планируют переселить из аварийного жилья 771 человека, все они проживают в 329 помещениях.