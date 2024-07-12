22 многоквартирных дома расселят в Воронежской области до конца года

Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики.
Сейчас в регионе идет расселение домов, признанных аварийными в период с 2017 года по 1 января 2022 года. Расселение разделено на 5 этапов, начиная с 2023 года. Так, до конца первого этапа, то есть до конца этого года, планируют переселить из аварийного жилья 771 человека, все они проживают в 329 помещениях.
Плановая стоимость расселения — 1 146,7 млн рублей, в том числе средства Фонда — 606,35 млн рублей.
На сегодняшний день переселено 148 человек из 61 помещения.
Недавно публично-правовая компания «Фонд развития территорий» одобрила дополнительную заявку на расселение жителей из аварийных домов. Благодаря этому в 2024 году будет дополнительно расселено 61 помещение общей площадью 2,29 тыс. кв. м., при этом улучшат свои жилищные условия 133 человека.
Ранее министр ЖКХ и энергетики Воронежской области ответил на вопросы о брошенных «ПИК-Комфорт» домах, аварийном жилье и своем участии в гонке за пост главы города.