Молдавская налоговая пошла по блогерам: в бюджет уплачено более 2 миллионов леев

По итогам проверок вопросы у Государственной налоговой службы появились в отношении 19 блогеров, которые были приглашены для дачи разъяснений. Проверка затронула период с 2018 по 2023 годы.
«По итогам, помимо доходов, полученных либо задекларированных физическими лицами до стадии начала действий по налоговому администрированию, 12 физических лиц задекларировали дополнительные доходы, полученные с 2018 по 2023 годы, на общую сумму 14 883 459 леев и уплатили налоговые обязательства перед бюджетом на сумму 2 064 018 леев, включая пеню».
Налоговики отмечают, что в прошлом году декларацию физического лица по подоходному налогу представили семь блогеров, добровольно задекларировав налогооблагаемый доход, который совокупно составил 13 646 807 леев и уплатив налог на сумму 1 676 897 леев.
Проверка налоговым ведомством информации отношении физических лиц, осуществляющих деятельность в онлайн-среде, проводится постоянно.