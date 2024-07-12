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Молдавская налоговая пошла по блогерам: в бюджет уплачено более 2 миллионов леев

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Молдавские налоговики в течение 18 месяцев проводили проверку деятельности отечественных блогеров (лиц, активных в онлайн-среде).

Источник: Reuters

По итогам проверок вопросы у Государственной налоговой службы появились в отношении 19 блогеров, которые были приглашены для дачи разъяснений. Проверка затронула период с 2018 по 2023 годы.

«По итогам, помимо доходов, полученных либо задекларированных физическими лицами до стадии начала действий по налоговому администрированию, 12 физических лиц задекларировали дополнительные доходы, полученные с 2018 по 2023 годы, на общую сумму 14 883 459 леев и уплатили налоговые обязательства перед бюджетом на сумму 2 064 018 леев, включая пеню».

сообщили в фискальном ведомстве.

Налоговики отмечают, что в прошлом году декларацию физического лица по подоходному налогу представили семь блогеров, добровольно задекларировав налогооблагаемый доход, который совокупно составил 13 646 807 леев и уплатив налог на сумму 1 676 897 леев.

Проверка налоговым ведомством информации отношении физических лиц, осуществляющих деятельность в онлайн-среде, проводится постоянно.

экономика
налоги