Молдавская налоговая пошла по блогерам: в бюджет уплачено более 2 миллионов леев

«По итогам, помимо доходов, полученных либо задекларированных физическими лицами до стадии начала действий по налоговому администрированию, 12 физических лиц задекларировали дополнительные доходы, полученные с 2018 по 2023 годы, на общую сумму 14 883 459 леев и уплатили налоговые обязательства перед бюджетом на сумму 2 064 018 леев, включая пеню».