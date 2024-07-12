Будут ли менять купюры номиналом в две и тысячу тенге

«Нет, вроде бы, все нормально. Там прежде чем запустить в оборот, очень много работы делается как раз на эту тему — там обучаются сотрудники банков, банкоматы перенастраиваются под новые купюры. Вся эта работа была проведена, поэтому к нам не приходило жалоб, замечаний».