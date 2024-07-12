Будут ли менять купюры номиналом в две и тысячу тенге

Журналисты поинтересовались, поступали ли жалобы от людей и были ли у них подозрения, что им дали фальшивые купюры.
«Нет, вроде бы, все нормально. Там прежде чем запустить в оборот, очень много работы делается как раз на эту тему — там обучаются сотрудники банков, банкоматы перенастраиваются под новые купюры. Вся эта работа была проведена, поэтому к нам не приходило жалоб, замечаний».
По его словам, новые банкноты уже начали выдавать в банкоматах..
«Какая на очереди купюра? Все следующие. Насколько помню, там не по купюрам мы пойдем, а по всей линейке сразу. То есть 5−10 зашла, и остальные пойдут и 1−2 тысячи. Давайте с банкнотами разберемся, потом посмотрим, что делать с монетами».
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