Президент России подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Также глава государства подписал законы о ставке налога на прибыль для IT-компаний в 5% на 2025−2030 годы, о введении туристического налога, о повышении налога на прибыль организаций с 20 до 25%, об индексации акцизов на алкогольную и табачную продукцию, о повышении НДПИ на алмазы, железную руду и ряд других полезных ископаемых.