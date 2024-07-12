Президент России подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Со следующего года в России устанавливается пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ:
для россиян с доходами от 2,4 млн рублей в год ставка будет повышена с 13% до 15%;
для тех, кто зарабатывает от 5 млн до 20 млн рублей в год, ставка составит 18%;
от 20 млн до 50 млн рублей в год — 20%; свыше 50 млн рублей — 22%.
Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения этих порогов.
Сейчас ставки НДФЛ составляют 13% при доходе до 5 млн рублей в год и 15% при доходе свыше этой суммы.
Также глава государства подписал законы о ставке налога на прибыль для IT-компаний в 5% на 2025−2030 годы, о введении туристического налога, о повышении налога на прибыль организаций с 20 до 25%, об индексации акцизов на алкогольную и табачную продукцию, о повышении НДПИ на алмазы, железную руду и ряд других полезных ископаемых.
Туристический налог будет местным налогом, его необходимость и размеры ставок муниципалитеты определят самостоятельно. Минимальный уровень определён в 100 рублей.
Ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино вырастут почти на 5% (по сравнению с текущей ставкой), причём повышение запланировано и последующие годы. Акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь в 2025 году предлагается установить на уровне 673 ₽ за литр. Акциз на вина (за исключением фруктовых) предлагается повысить на 1 ₽ до 113 ₽
Акциз на сигареты и папиросы в 2025 году будет на уровне 2 495 ₽ за 1 тыс. штук, плюс 16% расчетной стоимости (минимальная — 4 тыс. руб. за 1 тыс. штук).