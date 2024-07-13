Нацбанк Беларуси озвучил курсы доллара и евро на субботу 13 июля 2024

Национальном банке Беларуси обнародовали курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 13 июля 2024, субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На 13 июля 2024 курсы не изменились в сравнении с установленными на пятницу, 12 июля. В частности, Нацбанк установил следующие курсы на 13 июля, суббота: 1 доллар США равен 3,2077 рубля, 1 евро — 3,4798 BYN, 100 российских рублей — 3,6381 белорусского рубля.