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В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведет к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Источник: РИА "Новости"

В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что «это далеко не первое заявление Еревана о “замораживании” своего участия и прекращении финансирования ОДКБ». Там указали, что «задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее». В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.

«И еще важный момент — это не повлечет пересмотра шкалы взноса», — сказал он.

Васильев пояснил, что это означает, что «государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить».

Он напомнил, что у ОДКБ есть накопленные ранее финансовые резервы, которые и помогли скорректировать бюджет.

«Причем это не приведет к резкому его сокращению», — заключил он.