В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России

В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что «это далеко не первое заявление Еревана о “замораживании” своего участия и прекращении финансирования ОДКБ». Там указали, что «задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее». В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.