Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс тенге на 13−15 июля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 475,03 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть росли вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:12 аст составила 85,78 доллара за баррель, что на 0,44% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,68%, до 83,18 доллара за баррель.

Металлы: цены на золото в пятницу немного снизились на азиатских торгах, но сохранили сильный рост по сравнению с предыдущей сессией, передает Investing.com. К 04:06 по Гринвичу спотовое золото упало на 0,3% до 2408,52 доллара за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим сроком действия в августе упали на 0,3% до 2413,75 доллара за унцию. Фьючерсы на платину упали на 0,4% до 1015,10 доллара за унцию, а фьючерсы на серебро упали на 0,7% до 31,457 доллара за унцию.

Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 22:06 аст bitcoin торговался по 58 025,11 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,61%, а ее капитализация составила 1,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 135,29 доллара, повысившись в цене на 0,31%. Капитализация этой криптовалюты составила 376,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,15 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 13—15 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 12 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 12 июля.

1 австралийский доллар 321,69 тенге.

1 азербайджанский манат 280,25 тенге.

10 армянский драм 12,26 тенге.

1 белорусский рубль 145,44 тенге.

1 бразильский реал 87,32 тенге.

10 венгерских форинтов 13,19 тенге.

1 гонконгский доллар 60,85 тенге.

1 грузинский лари 176 тенге.

1 датская крона 69,934 тенге.

1 дирхам ОАЭ 129,33 тенге.

1 доллар США 475,03 тенге.

1 евро 517,21 тенге.

1 индийская рупия 5,69 тенге.

1000 иранский риал 11,3 тенге.

1 канадский доллар 348,9 тенге.

1 китайский юань 65,51 тенге.

1 кувейтский динар 1555,03 тенге.

1 кыргызский сом 5,57 тенге.

1 малазийский ринггит 101,78 тенге.

1 мексиканский песо 26,82 тенге.

1 молдавский лей 26,96 тенге.

1 норвежская крона 44,29 тенге.

1 польский злотый 121,59 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 126,65 тенге.

1 российский рубль 5,44 тенге.

1 СДР 628,04 тенге.

1 сингапурский доллар 353,92 тенге.

1 таджикский сомони 44,81 тенге.

1 тайский бат 13,14 тенге.

1 турецкая лира 14,39 тенге.

100 узбекских сумов 3,77 тенге.

1 украинская гривна 11,58 тенге.

1 фунт стерлингов соединенного королевства 615,69 тенге.

1 чешская крона 20,41 тенге.

1 шведская крона 45,05 тенге.

1 швейцарский франк 530,35 тенге.

1 южноафриканский ранд 26,4 тенге.

100 южнокорейских вон 34,54 тенге.

1 японская иена 2,99 тенге.

экономика
валюта