Курс тенге на 13−15 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть росли вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:12 аст составила 85,78 доллара за баррель, что на 0,44% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,68%, до 83,18 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото в пятницу немного снизились на азиатских торгах, но сохранили сильный рост по сравнению с предыдущей сессией, передает Investing.com. К 04:06 по Гринвичу спотовое золото упало на 0,3% до 2408,52 доллара за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим сроком действия в августе упали на 0,3% до 2413,75 доллара за унцию. Фьючерсы на платину упали на 0,4% до 1015,10 доллара за унцию, а фьючерсы на серебро упали на 0,7% до 31,457 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 22:06 аст bitcoin торговался по 58 025,11 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,61%, а ее капитализация составила 1,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 135,29 доллара, повысившись в цене на 0,31%. Капитализация этой криптовалюты составила 376,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,15 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 321,69 тенге.
1 азербайджанский манат 280,25 тенге.
10 армянский драм 12,26 тенге.
1 белорусский рубль 145,44 тенге.
1 бразильский реал 87,32 тенге.
10 венгерских форинтов 13,19 тенге.
1 гонконгский доллар 60,85 тенге.
1 грузинский лари 176 тенге.
1 датская крона 69,934 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,33 тенге.
1 доллар США 475,03 тенге.
1 евро 517,21 тенге.
1 индийская рупия 5,69 тенге.
1000 иранский риал 11,3 тенге.
1 канадский доллар 348,9 тенге.
1 китайский юань 65,51 тенге.
1 кувейтский динар 1555,03 тенге.
1 кыргызский сом 5,57 тенге.
1 малазийский ринггит 101,78 тенге.
1 мексиканский песо 26,82 тенге.
1 молдавский лей 26,96 тенге.
1 норвежская крона 44,29 тенге.
1 польский злотый 121,59 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,65 тенге.
1 российский рубль 5,44 тенге.
1 СДР 628,04 тенге.
1 сингапурский доллар 353,92 тенге.
1 таджикский сомони 44,81 тенге.
1 тайский бат 13,14 тенге.
1 турецкая лира 14,39 тенге.
100 узбекских сумов 3,77 тенге.
1 украинская гривна 11,58 тенге.
1 фунт стерлингов соединенного королевства 615,69 тенге.
1 чешская крона 20,41 тенге.
1 шведская крона 45,05 тенге.
1 швейцарский франк 530,35 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,4 тенге.
100 южнокорейских вон 34,54 тенге.
1 японская иена 2,99 тенге.