Курс тенге на 13−15 июля, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото в пятницу немного снизились на азиатских торгах, но сохранили сильный рост по сравнению с предыдущей сессией, передает Investing.com. К 04:06 по Гринвичу спотовое золото упало на 0,3% до 2408,52 доллара за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим сроком действия в августе упали на 0,3% до 2413,75 доллара за унцию. Фьючерсы на платину упали на 0,4% до 1015,10 доллара за унцию, а фьючерсы на серебро упали на 0,7% до 31,457 доллара за унцию.