28 млн рублей взыскали за не построенный на Бору океанариум

Первый арбитражный апелляционный суд привлек компанию к субсидиарной ответственности компанию «ВЭБ Инфраструктура», которая 14 лет назад вместе с регионом создала хозяйственное партнерство «Нижегородская корпорация развития» (ХП «НКР») для строительства океанариума. Океанариум около канатной дороги так и не появился, а «НКР» признали банкротом по иску проектировщика.