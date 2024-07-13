28 млн рублей взыскали за не построенный на Бору океанариум

Министерство имущества Нижегородской области взыскало 28 млн рублей за океанариум, который планировался, но не был построен на Бору. Об этом сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на региональное минимущества.
Первый арбитражный апелляционный суд привлек компанию к субсидиарной ответственности компанию «ВЭБ Инфраструктура», которая 14 лет назад вместе с регионом создала хозяйственное партнерство «Нижегородская корпорация развития» (ХП «НКР») для строительства океанариума. Океанариум около канатной дороги так и не появился, а «НКР» признали банкротом по иску проектировщика.
Напомним, теперь океанариум планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде, но начало строительства тоже затягивается.