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В июне пермский авторынок вырос почти на 43%

В июне рынок новых легковых автомобилей Пермского края вырос на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2 097 новых легковых машин, тогда как в июне 2023-го — 1468.

Заметнее всего увеличились объемы регистрации китайского GAC — на 1400%, салоны этого бренда открылись в Перми в марте этого года у компаний Verra и «Автопрестиж». Также на 1200% выросли продажи Tank — еще одного китайского бренда премиальных внедорожников. На 550% поднялись продажи китайского Livan. Самое сильное сокращение продемонстрировали объемы регистрации японского Mitsubishi (-68,8%), корейских Hyundai (-66,7%) и Kia (-64,9%).

Кроме того, за июнь на −10,8% снизилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего за этот период было зарегистрировано 6 993 авто (7 837 подержанных машин — июнь 2023 г.).