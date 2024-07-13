В июне пермский авторынок вырос почти на 43%

Заметнее всего увеличились объемы регистрации китайского GAC — на 1400%, салоны этого бренда открылись в Перми в марте этого года у компаний Verra и «Автопрестиж». Также на 1200% выросли продажи Tank — еще одного китайского бренда премиальных внедорожников. На 550% поднялись продажи китайского Livan. Самое сильное сокращение продемонстрировали объемы регистрации японского Mitsubishi (-68,8%), корейских Hyundai (-66,7%) и Kia (-64,9%).