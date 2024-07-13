Минфин Казахстана готовится проверять процедуры госзакупок в режиме реального времени

«Для повышения эффективности, качества и усиления мер превентивного контроля в цифровом онлайн-формате Комитетом проводится работа по автоматизации процесса мониторинга и мер реагирования на стадии планирования расходов бюджета, а также расширение применения функционала электронного аудита и внедрение камерального контроля на исполнение договорных обязательств и ведение бухгалтерского учета в режиме реального времени», — сообщает пресс-служба минфина.