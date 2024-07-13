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Минфин Казахстана готовится проверять процедуры госзакупок в режиме реального времени

Астана. 13 июля. КазТАГ — Министерство финансов Казахстана готовится проверять процедуры госзакупок в режиме реального времени, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«В условиях цифровой среды министерства, КВГА необходимо в режиме реального времени проверять бюджетные заявки, процедуры госзакупок, использование бюджетных средств и ведение бухгалтерского учета государственных учреждений», — заявлено на заседании комитета внутреннего государственного аудита по итогам первого полугодия 2024 года.

Перед комитетом и территориальными департаментами поставлена задача по переходу от пост-аудита к превентивному и расширению электронного аудита.

«Для повышения эффективности, качества и усиления мер превентивного контроля в цифровом онлайн-формате Комитетом проводится работа по автоматизации процесса мониторинга и мер реагирования на стадии планирования расходов бюджета, а также расширение применения функционала электронного аудита и внедрение камерального контроля на исполнение договорных обязательств и ведение бухгалтерского учета в режиме реального времени», — сообщает пресс-служба минфина.

экономика