Стали известны самые востребованные в Волгоградской области профессии

Согласно информации портала hh.ru, в первый месяц лета 2024 года работодатели чаще всего искали представителей рабочих профессий: токарей, шлифовщиков и фрезеровщиков. Также зафиксирован высокий спрос на врачей, дворников, поваров, пекарей и кондитеров.
Еще в топ востребованных специальностей включены продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, администраторы торгового зала и магазина, операторы станков с ЧПУ. Нужны агенты по недвижимости, слесари, сантехники маляры и штукатуры.
Представители рабочих профессий сейчас могут рассчитывать на высокую зарплату. Например, сварщикам в Волгоградской области готовы платить 99 тыс. рублей в месяц, а фрезеровщикам — около 80 тыс. рублей.