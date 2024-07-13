Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны самые востребованные в Волгоградской области профессии

Специалисты по поиску работы составили топ специальностей, которые пользуются наибольшим спросом в регионе.

Согласно информации портала hh.ru, в первый месяц лета 2024 года работодатели чаще всего искали представителей рабочих профессий: токарей, шлифовщиков и фрезеровщиков. Также зафиксирован высокий спрос на врачей, дворников, поваров, пекарей и кондитеров.

Еще в топ востребованных специальностей включены продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, администраторы торгового зала и магазина, операторы станков с ЧПУ. Нужны агенты по недвижимости, слесари, сантехники маляры и штукатуры.

Представители рабочих профессий сейчас могут рассчитывать на высокую зарплату. Например, сварщикам в Волгоградской области готовы платить 99 тыс. рублей в месяц, а фрезеровщикам — около 80 тыс. рублей.

занятость