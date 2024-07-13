Стали известны самые востребованные в Волгоградской области профессии

Согласно информации портала hh.ru, в первый месяц лета 2024 года работодатели чаще всего искали представителей рабочих профессий: токарей, шлифовщиков и фрезеровщиков. Также зафиксирован высокий спрос на врачей, дворников, поваров, пекарей и кондитеров.