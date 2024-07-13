На Урале прокуратура потребовала провести перерасчет платы за вывоз мусора

Так как жители пожаловались на заваленные мусором дворы, которые обслуживает регоператор «ТБО “Экосервис”. Перерасчет сделают жителям Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Полевской, Кировград, Новоуральск, Верхний Тагил.
— Подтверждены факты нарушения региональным оператором периодичности вывоза коммунальных отходов, — сказано в сообщении. — Прокуратура внесла представление директору ООО «ТБО “Экосервис” с требованиями о незамедлительной организации уборки мест накопления отходов, а также проведении жителям перерасчета платы за оказание услуг.
Также сообщается, что в отношении главного инженера составили протоколы об административных правонарушениях. Один из которых по части 1 статьи 6.35 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. А также по части 1 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».