На Урале прокуратура потребовала провести перерасчет платы за вывоз мусора

Также сообщается, что в отношении главного инженера составили протоколы об административных правонарушениях. Один из которых по части 1 статьи 6.35 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. А также по части 1 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».