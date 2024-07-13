Совмин Беларуси разрешил продавать в интернете БАД, ветпрепараты и пиротехнику

Помимо снятия запрета на продажу в интернете вышеперечисленной продукции, постановление Совмина содержит еще некоторые новшества. В частности, определена возможность временного изменения (на срок не более семи календарных дней) ранее согласованного режима работы после 23.00 и до 7.00 торговых объектов, точек общепита, в которых в этот период времени продается алкоголь и слабоалкогольные напитки.