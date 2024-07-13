На Урале открыли первый объект благоустройства 2024 года

В Верхнем Тагиле Свердловской области торжественно открыли первый объект благоустройства 2024 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Центральная улица Ленина преобразилась благодаря усилиям, поддержанным более чем 5,6 тысячами жителей, отдавших свои голоса в ходе рейтингового голосования, сообщает департамент информполитики региона.
Протяжённость обновлённой территории составляет 1,5 км. На ней открыто несколько функциональных зон. Общая сумма средств на реализацию проекта составила 153,5 млн рублей.
Напомним, федеральный проект по формированию комфортной городской среды активно воплощается в жизнь в Свердловской области. Регион уже стал одним из лидеров по созданию в каждом городе благоустроенных территорий.