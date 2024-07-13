В Екатеринбурге построят новый микрорайон у коллективных садов

Застроить планируется территорию рядом с ЕКАД между Нижнеисетским и Южным лесопарками урочища. По данным застройщика, ЖК «Компакт» в урочище Поповы Луга будет состоять из двух кварталов. В каждом из них возведут по четыре дома. Их высота будет от шести до девяти этажей. В октябре 2023 года строители показали обновленный макет «Екатеринбург-Сити». Строительство квартала небоскребов планируют завершить в 2031 году.