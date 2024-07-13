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В Екатеринбурге построят новый микрорайон у коллективных садов

В Екатеринбурге территорию у коллективных садов отдадут под застройку.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Екатеринбурга опубликовала на официальном сайте постановление о межевании урочища Попов Лог.

Согласно документам, для муниципальных нужд изымут два участка.

— Участникам градостроительной и кадастровой деятельности руководствоваться документацией по планировке территории, утвержденной настоящим Постановлением, — сказано в документе.

Застроить планируется территорию рядом с ЕКАД между Нижнеисетским и Южным лесопарками урочища. По данным застройщика, ЖК «Компакт» в урочище Поповы Луга будет состоять из двух кварталов. В каждом из них возведут по четыре дома. Их высота будет от шести до девяти этажей. В октябре 2023 года строители показали обновленный макет «Екатеринбург-Сити». Строительство квартала небоскребов планируют завершить в 2031 году.

строительство