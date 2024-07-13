С 26 сентября между Самарой и Санкт-Петербургом запустят двухэтажные поезда

В РЖД собираются заменить вагоны в поезде, который ходит между Самарой и Санкт-Петербургом, на двухэтажные. В них будут кондиционеры, розетки для зарядки смартфонов, сейфы и биотуалеты. Из-за смены вагонов цены на билеты могут снизиться.
Ходить поезда будут ежедневно. Остановки запланированы в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире и некоторых других населенных пунктах.
В новых вагонах будет купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и детское купе.
Напомним, с 8 июля по 31 августа в Самарской области скорректируют расписание некоторых электричек. В частности, изменения коснутся пригородных поездов, которые ходят между Самарой и Тольятти.