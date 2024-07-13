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В Петербурге реконструируют причал у Летнего сада

Железобетонные понтоны на Дворцовой набережной заменят на лучший по техническим характеристикам металлический понтон к сентябре. Это позволит принимать пассажирские суда.

На пристани установят четыре причальных пала и опорные конструкции для крепления переходных трапов, сообщил городской комитет по транспорту. Новый причал будет отличаться большей безопасностью и долговечностью, а также ремонтопригодностью. «После обновления причал у Летнего сада сможет принимать пассажирские суда типа “Фонтанка”, “Мойка” и других сходных типов, а также яхты и катера», — рассказали в комитете по транспорту.

Полностью завершить работы по обновлению городского причала у Летнего сада планируется в августе—сентябре 2024 года. Металлические понтоны аналогичного типа до конца года планируется установить и у Адмиралтейства.

Ранее мы рассказывали о том, что часть Октябрьской набережной отреставрируют за 249 млн рублей. Подрядчика ищут для восстановления части Октябрьской набережной в рамках строительства Большого Смоленского моста в Петербурге. Закончить работы нужно не позднее 6 сентября 2029 года.

ЖКХ