В Петербурге реконструируют причал у Летнего сада

На пристани установят четыре причальных пала и опорные конструкции для крепления переходных трапов, сообщил городской комитет по транспорту. Новый причал будет отличаться большей безопасностью и долговечностью, а также ремонтопригодностью. «После обновления причал у Летнего сада сможет принимать пассажирские суда типа “Фонтанка”, “Мойка” и других сходных типов, а также яхты и катера», — рассказали в комитете по транспорту.