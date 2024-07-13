В Самаре впервые за 50 лет отремонтируют поликлинику на Мехзаводе

Амбулаторное отделение № 2 городской поликлиники № 7 было построено в 1968 году прошлого века. Трехэтажное здание давно требует капитального ремонта, в нем даже окна остались старинные, деревянные, а не пластиковые.
Ранее в здании отремонтировали регистратуру на первом этаже и входную группу, но внутренние помещения и фасад давно требуют капитального обновления.
При этом к отделению прикреплены жители и поселка Мехзавод и построенного микрорайона «Новая Самара». Суммарно число жителей уже перевалило за 50 тысяч и продолжает расти.
Детскую поликлинику пару лет назад сделали, переведя её из послевоенного маленького особнячка в четырехэтажное здание, в котором сделали современный ремонт и оснастили высокотехнологичным оборудованием.
Теперь, как надеются жители, ремонт проведут и во «взрослом» отделении.
На прямой линии врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что по плану он должен начаться в августе.
«Там точно есть сейчас решение по ее ремонту, причем я даже помню средства там. Примерно 100 миллионов выделено на 2 года. Работы начнутся в конце августа и в течение года завершатся», — сказал глава Самарской области.