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В Самаре впервые за 50 лет отремонтируют поликлинику на Мехзаводе

Об этом попросили жители поселка врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Источник: Freepik

Амбулаторное отделение № 2 городской поликлиники № 7 было построено в 1968 году прошлого века. Трехэтажное здание давно требует капитального ремонта, в нем даже окна остались старинные, деревянные, а не пластиковые.

Ранее в здании отремонтировали регистратуру на первом этаже и входную группу, но внутренние помещения и фасад давно требуют капитального обновления.

При этом к отделению прикреплены жители и поселка Мехзавод и построенного микрорайона «Новая Самара». Суммарно число жителей уже перевалило за 50 тысяч и продолжает расти.

Детскую поликлинику пару лет назад сделали, переведя её из послевоенного маленького особнячка в четырехэтажное здание, в котором сделали современный ремонт и оснастили высокотехнологичным оборудованием.

Теперь, как надеются жители, ремонт проведут и во «взрослом» отделении.

На прямой линии врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что по плану он должен начаться в августе.

«Там точно есть сейчас решение по ее ремонту, причем я даже помню средства там. Примерно 100 миллионов выделено на 2 года. Работы начнутся в конце августа и в течение года завершатся», — сказал глава Самарской области.

ЖКХ