Сахарок не впрок: как смена министров загнала в минус целую отрасль

Так вот ни Султанова, ни Карашукеева, в кабмине давно нет, а у новых руководителей — новые взгляды на то, как должно развиваться сельское хозяйство вообще и сахарная отрасль в частности. Если прежний глава ведомства публично ставил планку в 80% собственного производства сахара уже в 2025-м году, то нынешний министр Сапаров, за полгода, до этих сроков, вдруг, объявляет, что планы пересмотрены и теперь не 80%, а только 50%, и не к 2025-му, а лишь к 2028-му… Правда, про миллиарды, выделенные по плану Карашукеева, Сапаров ничего не говорит. В результате, по факту, развитие сахарной отрасли страны просело за 2 года на 3% — с официальных 49% до тоже официальных 46%..