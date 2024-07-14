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В Омске накажут банк «Ак Барс» за навязчивые звонки клиенту

Омичу неоднократно предлагали открыть накопительный счёт.

Источник: Om1.ru

В омский УФАС поступило сообщение от омича, которому надоели звонки от банка «Ак Барс». По информации ведомства, мужчина написал отказ от получения рекламы, но различные предложения продолжали поступать к нему на телефон.

В частности, потенциальному клиенту предлагали открыть накопительный счёт. По обращению омича в антимонопольной службе организовали проверку. В случае если нарушения подтвердятся, банку грозит крупный штраф. Сумма наказания составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее омское УФАС возбудило аналогичное дело в отношении Азиатско-Тихоокеанского банка. Банк проводил СМС-рассылку своих услуг. Отметим, что банки могут распространять свою рекламу по телефону только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.