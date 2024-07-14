В Омске накажут банк «Ак Барс» за навязчивые звонки клиенту

Ранее омское УФАС возбудило аналогичное дело в отношении Азиатско-Тихоокеанского банка. Банк проводил СМС-рассылку своих услуг. Отметим, что банки могут распространять свою рекламу по телефону только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.