В Омске накажут банк «Ак Барс» за навязчивые звонки клиенту

В омский УФАС поступило сообщение от омича, которому надоели звонки от банка «Ак Барс». По информации ведомства, мужчина написал отказ от получения рекламы, но различные предложения продолжали поступать к нему на телефон.
В частности, потенциальному клиенту предлагали открыть накопительный счёт. По обращению омича в антимонопольной службе организовали проверку. В случае если нарушения подтвердятся, банку грозит крупный штраф. Сумма наказания составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
Ранее омское УФАС возбудило аналогичное дело в отношении Азиатско-Тихоокеанского банка. Банк проводил СМС-рассылку своих услуг. Отметим, что банки могут распространять свою рекламу по телефону только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.