Как могут наказать работодателя за задержку зарплаты

«Размер их составляет от 30 МРП для должностных лиц и до 150 МПР для субъектов крупного бизнеса. При этом, если в течение года такое нарушение будет повторятся, здесь санкции за их нарушения будут увеличены и составят от 60 до 200 МРП», — говорит Арман Туйгинбетов.