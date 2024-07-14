Владелец «Сатурн-Р» Репин расторг сделку по продаже экс-здания PERMM

Владелец компании «Сатурн-Р» Александр Репин расторг сделку по продаже здания, где раньше находился музей современного искусства PERMM, сообщает «Ъ-Прикамье».
Речь идёт о здании по бульвару Гагарина, 24, откуда учреждение культуры переехало в 2023 году. Музей арендовал помещения почти десять лет: с 2014 года. Причиной переезда стала выросшая стоимость аренды.
После этого Александр Репин продолжил сдавать здание. Также оно было выставлено на продажу: сначала за 260 миллионов рублей, затем — за 300 миллионов рублей. В ноябре сообщалось, что сделка заключено, однако средства от продажи Репин так и не получил.
Владелец здания сообщил «Ъ-Прикамье», что на данный момент оно всё ещё принадлежит ему. Александр Репин не раскрывает дальнейшие планы по поводу объекта. Не ясно, собирается ли он продавать его.
Напомним, бизнесмен подал иск о взыскании с музея PERMM 16,8 миллиона рублей. По его мнению, такую сумму учреждение культуры должно за износ здания, которое арендовало девять лет.