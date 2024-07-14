Владелец «Сатурн-Р» Репин расторг сделку по продаже экс-здания PERMM

После этого Александр Репин продолжил сдавать здание. Также оно было выставлено на продажу: сначала за 260 миллионов рублей, затем — за 300 миллионов рублей. В ноябре сообщалось, что сделка заключено, однако средства от продажи Репин так и не получил.