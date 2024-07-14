В этом году отремонтируют 11 домов с почтовыми отделениями

В ближайшее время фасад расчистят от загрязнений и приведут в порядок штукатурный слой. Места намокания обработают антигрибковым составом, а затем нанесут новый слой штукатурки и краски. Зданию вернут исторический желтый цвет. С особым вниманием специалисты подойдут к сохранению архитектурного декора: утраченные элементы восстановят, обновят цветное покрытие и укрепят его. Кроме того, в доме установят современные входные двери, а на балконах обновят плиты и ограждения. Комплекс работ завершится ремонтом цоколя, отливов и откосов.