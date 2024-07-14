Поезда ВСМ Москва —Петербург будут делать остановки в столице четыре раза

Первой остановкой будет Ленинградский вокзал, отметил Ликсутов. Второй будет «Рижская», далее — «Петровско-Разумовская» и «Зеленоград».
По его словам, время в пути до Зеленограда из центра Москвы на скоростном по ВСМ составит около 14 минут, а до Твери — 39.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что подготовка строительства магистрали обойдется РЖД в 12 миллиардов рублей. Стоимость вырастет из-за большого объема работ. Специалисты уже подготовили проектно-сметную документацию, поскольку начали заниматься проектом за год до принятия основного решения по его реализации.