Татарстан получит 1,1 миллиарда на создание комфортной городской среды

На сайте правительства России было опубликовано распоряжение, согласно которому в 2024 году шести регионам выделят значительные сумму денег для создания комфортной городской среды.
Больше всех выделят Татарстану. Речь идет об 1,1 миллиарда рублей. На эти средства, в частности, благоустроят общественный пространства и дворы многоквартирных домов.
Помимо Татарстана, от 99 до 365 миллионов рублей на данные цели из федерального бюджета направят в Белгородскую, Ивановскую, Вологодскую и Тамбовскую области, а также в Ненецкий автономный округ.