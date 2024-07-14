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Татарстан получит 1,1 миллиарда на создание комфортной городской среды

Эту сумму выделит правительство России.

На сайте правительства России было опубликовано распоряжение, согласно которому в 2024 году шести регионам выделят значительные сумму денег для создания комфортной городской среды.

Больше всех выделят Татарстану. Речь идет об 1,1 миллиарда рублей. На эти средства, в частности, благоустроят общественный пространства и дворы многоквартирных домов.

Помимо Татарстана, от 99 до 365 миллионов рублей на данные цели из федерального бюджета направят в Белгородскую, Ивановскую, Вологодскую и Тамбовскую области, а также в Ненецкий автономный округ.

ЖКХ