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Цены на фрукты и овощи в Молдове рискуют вырасти или будем есть только импорт: Фермеры опасаются потерять урожай из-за аномальной жары

Аграрии уже подсчитали, что понесут огромные потери из-за засухи.

Источник: Соцсети

Фермеры опасаются потерять урожай из-за аномальной жары.

Столбики термометров в эти дни угрожающе растут. Аграрии уже подсчитали, что понесут огромные потери из-за засухи.

— Культуры кукурузы и подсолнечника находятся в процессе цветения. В некоторых районах у подсолнечника осталось всего три-четыре зелёных листа, остальные засохли, — отметил директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу.

Засуха в Молдове уже третий год, и сильнее всего от последствий погоды страдают южные регионы Молдовы, пишет gagauzinfo.md.

сельское хозяйство