Цены на фрукты и овощи в Молдове рискуют вырасти или будем есть только импорт: Фермеры опасаются потерять урожай из-за аномальной жары

Фермеры опасаются потерять урожай из-за аномальной жары.
Столбики термометров в эти дни угрожающе растут. Аграрии уже подсчитали, что понесут огромные потери из-за засухи.
— Культуры кукурузы и подсолнечника находятся в процессе цветения. В некоторых районах у подсолнечника осталось всего три-четыре зелёных листа, остальные засохли, — отметил директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу.
Засуха в Молдове уже третий год, и сильнее всего от последствий погоды страдают южные регионы Молдовы, пишет gagauzinfo.md.