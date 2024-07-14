Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в Молдавии взлетят еще выше в случае приобретения Румынией компании RED Nord, поставляющей энергию на север республики, считает лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии.
«К чему же это приведет? Минимум половине местных работников компании укажут на дверь. Вместо этого трудиться будут румыны. А у них и зарплаты выше, и расселять их где-то надо. Ну и, конечно, главный фактор — тарифы на электроэнергию взлетят еще выше», — написал Шор.
Он отметил, что после передачи транспортной газовой системы от MoldovaGaz компании из Румынии только за транспортировку газа стали платить в три раза больше. «Чолаку в беседе с румынскими СМИ цинично не признает, что в стране очень высокие тарифы, она едва ли не впереди всей Европы», — пояснил Шор.
Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также города Бельцы, второго по величине города Молдавии.
Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским.
Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому «Молдовагазу», его крупнейший акционер — «Газпром», который контролирует 50% акций.