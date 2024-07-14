Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord

Он отметил, что после передачи транспортной газовой системы от MoldovaGaz компании из Румынии только за транспортировку газа стали платить в три раза больше. «Чолаку в беседе с румынскими СМИ цинично не признает, что в стране очень высокие тарифы, она едва ли не впереди всей Европы», — пояснил Шор.