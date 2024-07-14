Тарасевич о равных условиях для ИП и юрлиц: речь идет о справедливости

В Беларуси на начало года насчитывалось 250 тыс. индивидуальных предпринимателей и только 100 тыс. юрлиц. «Если посмотреть даже в рамках ста тысяч этих юридических лиц 88% — микроорганизации, то есть до 15 человек по действующему законодательству. Если посмотреть среднюю численность у организаций — это 3−4 человека. То есть, по большому счету, микроорганизация равно индивидуальный предприниматель», — отметила Жанна Тарасевич.



До принятия закона № 365-З «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» возможности для юридического лица и индивидуального предпринимателя одного и того же вида деятельности были совершенно разные. «Безусловно, со стороны юридических лиц было лоббирование к выравниванию условий, — пояснила директор. — Когда мы говорим о равных условиях хозяйствования, речь идет и о справедливости. Я даже могу сказать по своему союзу: когда встал вопрос о том, нужно ли привлекать в члены союза индивидуальных предпринимателей, то наши юридические лица сказали нет. Это произошло из-за возможности конфликта интересов. При выравненных условиях мы можем говорить уже о некой единой политике, которой не было до этого момента».



Задача закона — сделать условия хозяйствования прозрачными, равными и понятными.



«В свое время мы изучали опыт Германии. Там, как только человек нанимает хотя бы одного работника, он тут же де-факто приравнивается к юридическому лицу. Да, он не переходит в юрлицо, но все налоги и практически все обязательства несет как юрлицо. Бесшовный переход, который сейчас стал доступен ИП в Беларуси, дает возможность перенести ответственность на юридическое лицо. Без этого предприниматель платит как юрлицо, но несет еще ответственность практически своим личным имуществом. Мы можем конечно сравнивать, говорить о преимуществах и недостатках этих вариантов, но вместе с тем это и есть равные условия хозяйствования для всех субъектов бизнеса», — привела пример Жанна Тарасевич.