Жители Молдовы стали привередливыми — предпочитают не экономить на летнем одыхе: Топ самых популярных у молдаван туристических направлений

Однако это не пугает молдаван, которые продолжают чаще всего останавливать свой выбор на турецком побережье. Тем не менее, первое место в списке самых дорогих направлений среди наших фаворитов занимает Испания, за ней следуют Турция, Мальта и Греция, отмечает Noi.md со ссылкой на tv8.
— Да, Турция — это самое популярное направления для летнего отдыха у граждан Молдовы, — подтверждает для «КП» в Молдове директор турагенства «Renome-Plus» Галина Ромах. — И цены на путевки по сравнению с прошлым годом выросли на 25−35%. Людям нравится, что в стоимость путевки «все включено» входят зонтики на пляже, шезлонги, напитки в баре. Если в Турцию есть «горящие» путевки, недорогие, то только за счет того, что билет на самолет стоит, например, 120 евро, а стандартный — 250−280. Если разницу умножить на семью из четырех человек, то тур сразу становится на 500 евро дешевле.
Болгария, по словам Галины Ромах, тоже популярна.
— Но Болгария тоже недешевая, — продолжает Галина. — Хороший отель стоит примерно 400−500 евро на человека. И цены на Болгарию поднялись по сравнению с прошлым годом на 20−30%.
Очень популярен у жителей Молдовы отдых в Греции, остров Крит. Также пользуются популярностью Египет, Албания, Черногория.
— Но в Черногории люди больше хотят апартаменты иди, если это отель, то завтрак и ужин, — объясняет Галина. — В Албании есть неплохие гостиницы «четыре звезды», но даже при системе «все включено» вода предоставляется только во время еды. Когда ресторан закрыт, вода платная.
— По сравнению с прошлым годом жители Молдовы стали большее отдыхать на заграничных морях?
— Я бы сказала так — немножко меньше стало клиентов, зато они заказывают более дорогой отдых. Но наплыв туристов большой, добавляются еще жители Украины, которые живу в Молдове и в Одесской области. Украинцы тоже у нас бронируются.
В Европе отдых подорожал за последнее время примерно на 4%. Рост цен произошел и за счет увеличения сферы туризма в таких странах, как Румыния, Сербия и Хорватия, где рост цен составляет примерно 8%. Однако в Турции затраты резко возросли — более чем на 70% в ключевых областях, таких как гостиничные услуги, рестораны и транспорт. Но это не мешает молдаванам в этом сезоне остановить свой выбор на турецком побережье, которое остается первым в топе предпочтений. Следующими в этом рейтинге идут Греция и Болгария. Правда, за последние два года возрос интерес наших сограждан к другим направлениям, таким как Албания и Черногория.
Даже после существенного повышения цен этим летом Турция опережает Испанию и Мальту, которые туроператоры оценивают как самые дорогие среди направлений, предпочитаемых молдаванами.
В то время как некоторые склонны каждый раз выбирать новые направления, другие, более консервативные, предпочитают ехать туда, где уже были, чтобы быть уверенными, что их не ждут неприятные сюрпризы.
По данным Национального бюро статистики, процент поездок за границу через турфирмы увеличился на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Это цифры за первый квартал этого года, то есть с января по март. Тогда наиболее востребованными направлениями путешествий были Египет, Турция и Румыния.
В том же отчете также отмечается значительный рост числа иностранных туристов, посетивших Республику Молдова через туристические агентства — более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего посетителей было из Румынии, Италии, Украины и Турции.
Источник: noi.md.