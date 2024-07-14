Жители Молдовы стали привередливыми — предпочитают не экономить на летнем одыхе: Топ самых популярных у молдаван туристических направлений

В Европе отдых подорожал за последнее время примерно на 4%. Рост цен произошел и за счет увеличения сферы туризма в таких странах, как Румыния, Сербия и Хорватия, где рост цен составляет примерно 8%. Однако в Турции затраты резко возросли — более чем на 70% в ключевых областях, таких как гостиничные услуги, рестораны и транспорт. Но это не мешает молдаванам в этом сезоне остановить свой выбор на турецком побережье, которое остается первым в топе предпочтений. Следующими в этом рейтинге идут Греция и Болгария. Правда, за последние два года возрос интерес наших сограждан к другим направлениям, таким как Албания и Черногория.