Молдавские виноделы получат значительные гранты

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Молдавские виноделы получат около восьми миллионов леев (400 тысяч евро) в виде грантов для расширения своего присутствия и укрепления своей репутации на международных рынках. В связи с этим сегодня стартовала Программа грантов WESA «Продвижение и экспорт молдавского вина», инициатива, финансируемая Американским фондом предпринимательства Украина-Молдова.
Инициатива будет внедряться Национальной ассоциацией въездного туризма Молдовы в партнерстве с Национальным бюро винограда и вина (НБВВ) и проектом Агентства США по международному развитию (USAID) «Конкурентоспособность и устойчивость сельской местности».
Присутствовавший на мероприятии вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля отметил, что благодаря этим программам поддержки производители вина смогут получить доступ к грантам и помощи для доступа на европейский и мировой рынки. «Очень важно, чтобы молдавские вина ценились во всем мире. Производство вина — это лишь часть пути к успеху. Не менее важным является продвижение и присутствие на международных рынках, что зачастую является непростой задачей для многих виноделов, даже для тех, кто производит высококачественные вина», — сказал он.
«В Молдове 68 малых винодельческих предприятий, но есть потенциал для роста. Крайне важно предложить им всю необходимую поддержку, в том числе для продвижения экспорта», — заявил вице-премьер Владимир Боля.
Программа грантов WESA, которая будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев, направлена на увеличение продаж молдавских вин на международных рынках, особенно на нетрадиционных рынках, таких как Румыния, Польша, Великобритания, Нидерланды, Дания, Южная Корея, Япония и Канада. Программа направлена на поддержку 15 винодельческих компаний Республики Молдова.