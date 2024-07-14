Молдавские виноделы получат значительные гранты

Присутствовавший на мероприятии вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля отметил, что благодаря этим программам поддержки производители вина смогут получить доступ к грантам и помощи для доступа на европейский и мировой рынки. «Очень важно, чтобы молдавские вина ценились во всем мире. Производство вина — это лишь часть пути к успеху. Не менее важным является продвижение и присутствие на международных рынках, что зачастую является непростой задачей для многих виноделов, даже для тех, кто производит высококачественные вина», — сказал он.