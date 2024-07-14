Ремонт подъездов пройдет в 629 многоквартирных домах Волгограда и области

Управляющие компании, согласно взятым на себя обязанностям, проводят планово-предупредительные работы в подъездах многоквартирных домов региона. Косметический ремонт делают без взимания дополнительной платы с жильцов МКД.
По информации региональной ГЖИ, в Волгограде за этот год должны отремонтировать подъезды 227 многоквартирных домов. В 99 из них работы уже завершили или находятся на заключительном этапе. В Волжском привели в порядок общие помещения в 39 жилых зданиях из 97 запланированных, в Камышине — в 28 из 99 стоящих в плане на 2024 год, в Михайловке — в 17 из 48. Всего в регионе обновления в подъездах должны увидеть жильцы в 629 многоэтажках.
Косметический ремонт в подъездах управляющие компании должны делать каждые три — пять лет. В списке обязательных работ — штукатурка (по необходимости), покраска и побелка стен и потолков, обновление краски на поверхности мусоропроводов, почтовых ящиков, лестничного ограждения и перил, а также прочих металлических элементов. Также должны привести в порядок слаботочные электросети, окна и двери, вставить выбитые стекла. Эти работы включены в минимальный перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Дополнительную плату с жильцов за них брать не имеют права.
Все дома, где должен пройти плановый ремонт в этом году, вносят в реестр. Формируют его по данным профильных органов местной администрации и контрольно-надзорных мероприятий госжилнадзора. Под контролем властей идут и сами работы. Их выполнение, причем качественное, — лицензионное требование к УК, несоблюдение которого грозит солидными штрафами.
Следят и за качеством уборки в подъездах, чистотой во дворе. На минувшей неделе рейды прошли в домах Красноармейского района Волгограда на бульваре Энгельса, 27 и 31, которыми управляет УК «Веста». В Кировском проверили качество работ на улице Никитина, 121 и 135, находящихся в ведении УК «Рассвет Юг», и на Пожарского, 344, 346, 348 и 350, где работает ООО «МУК». В Тракторозаводском прошла проверка в домах «УК ТЗР» на улице Загорской, 13, 13а, 15, 18 и на проспекте Ленина, 189. «В ходе проведенного осмотра замечания не выявлены», — отчитались в госжилнадзоре.
Напомним, задачу активизировать работу по наведению чистоты в городе и обратить особое внимание на работу управляющих организаций чиновникам поставил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградцам рекомендуют жаловаться на проблемы в домах и во дворах не соседям, а прямиком в городскую Жилинспекцию или региональный госжилнадзор. Писать обращения с приложением фотофактов проще через ГИС ЖКХ.