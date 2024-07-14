Ремонт подъездов пройдет в 629 многоквартирных домах Волгограда и области

По информации региональной ГЖИ, в Волгограде за этот год должны отремонтировать подъезды 227 многоквартирных домов. В 99 из них работы уже завершили или находятся на заключительном этапе. В Волжском привели в порядок общие помещения в 39 жилых зданиях из 97 запланированных, в Камышине — в 28 из 99 стоящих в плане на 2024 год, в Михайловке — в 17 из 48. Всего в регионе обновления в подъездах должны увидеть жильцы в 629 многоэтажках.