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Осенью в Самаре реорганизуют спецкомбинат ритуальных услуг

Спецкомбинат ритуальных услуг Самары станет муниципальных учреждением.

Источник: Freepik

В Самаре осенью 2024 года проведут реорганизацию МП «Спецкомбинат ритуальных услуг». Это нужно, чтобы соблюсти требования федерального закона. У предприятия сменят форму собственности на «муниципальное бюджетное учреждение».

— К МБУ г. о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» переходят права и обязанности реорганизованного МП г. о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг», — сообщается в постановлении администрации Самары.

На реорганизацию выделят 25 тысяч рублей. Все мероприятия необходимо завершить до 30 сентября 2024 года.