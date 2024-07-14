Осенью в Самаре реорганизуют спецкомбинат ритуальных услуг

В Самаре осенью 2024 года проведут реорганизацию МП «Спецкомбинат ритуальных услуг». Это нужно, чтобы соблюсти требования федерального закона. У предприятия сменят форму собственности на «муниципальное бюджетное учреждение».
— К МБУ г. о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» переходят права и обязанности реорганизованного МП г. о. Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг», — сообщается в постановлении администрации Самары.
На реорганизацию выделят 25 тысяч рублей. Все мероприятия необходимо завершить до 30 сентября 2024 года.