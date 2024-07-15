Нацбанк Беларуси снизил курс доллара на понедельник 15 июля 2024

В сравнении с курсами Нацбанка на минувшие выходные доллар снижается, а евро и российский рубль, наоборот, укрепились в валютной корзине. Так, 1 доллар США снижен на 0,0096 белорусского рубля, 1 евро вырос на 0,0021 рубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0057 белрубля.