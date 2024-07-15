Нацбанк Беларуси снизил курс доллара на понедельник 15 июля 2024

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На 15 июля 2024 курсы изменились в сравнении с установленными на минувшие выходные. В частности, Нацбанк установил следующие курсы на 15 июля, понедельник: 1 доллар США равен 3,1981 рубля, 1 евро — 3,4819 BYN, 100 российских рублей — 3,6438 белорусского рубля.
В сравнении с курсами Нацбанка на минувшие выходные доллар снижается, а евро и российский рубль, наоборот, укрепились в валютной корзине. Так, 1 доллар США снижен на 0,0096 белорусского рубля, 1 евро вырос на 0,0021 рубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0057 белрубля.