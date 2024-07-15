Названы города — лидеры по вводу жилья

За прошедший год лидирующая в рейтинге группа немного расширилась. Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 19 городах России, а год назад таких городов было 16. Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 квадратного метра. В Краснодаре уже несколько лет наблюдается строительный бум, что и позволяет ему удерживать лидирующую позицию в рейтинге не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.