Хабаровским семьям с детьми вернут часть налогов

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, согласно которому семьям с детьми будут возвращать часть уплаченного родителями налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Нормативный акт вступит в силу с января 2026 года. Он уже опубликован на портале правовой информации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно подписанному главой государства документу, родители с двумя и более детьми смогут вернуть 7% из ранее уплаченных с зарплат 13% НДФЛ. Выплата эта полагается каждому из работающих мамы и папы. После вступления в силу этого закона, за выплатой можно будет обратиться в Социальный фонд России с июня по сентябрь следующего после уплаты НДФЛ года. Учитывая, что закон заработает с начала 2026-го, обращаться за выплатой можно будет с 2027 года.
Возврат 7% ранее уплаченного НДФЛ будет осуществляться семьям с двумя и более детьми при условии, что доход на каждого члена не превышает полутора прожиточного минимума, установленного в регионе.
Выплата будет назначаться семьям с детьми в возрасте до 18 лет или 23 лет при условии, что ребёнок учится на очном отделении вуза.