Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровским семьям с детьми вернут часть налогов

Президент России подписал закон о возвращении 7% НДФЛ родителям с двумя и более детьми.

Источник: Хабаровский край сегодня

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, согласно которому семьям с детьми будут возвращать часть уплаченного родителями налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Нормативный акт вступит в силу с января 2026 года. Он уже опубликован на портале правовой информации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно подписанному главой государства документу, родители с двумя и более детьми смогут вернуть 7% из ранее уплаченных с зарплат 13% НДФЛ. Выплата эта полагается каждому из работающих мамы и папы. После вступления в силу этого закона, за выплатой можно будет обратиться в Социальный фонд России с июня по сентябрь следующего после уплаты НДФЛ года. Учитывая, что закон заработает с начала 2026-го, обращаться за выплатой можно будет с 2027 года.

Возврат 7% ранее уплаченного НДФЛ будет осуществляться семьям с двумя и более детьми при условии, что доход на каждого члена не превышает полутора прожиточного минимума, установленного в регионе.

Выплата будет назначаться семьям с детьми в возрасте до 18 лет или 23 лет при условии, что ребёнок учится на очном отделении вуза.