Хабаровским семьям с детьми вернут часть налогов

Согласно подписанному главой государства документу, родители с двумя и более детьми смогут вернуть 7% из ранее уплаченных с зарплат 13% НДФЛ. Выплата эта полагается каждому из работающих мамы и папы. После вступления в силу этого закона, за выплатой можно будет обратиться в Социальный фонд России с июня по сентябрь следующего после уплаты НДФЛ года. Учитывая, что закон заработает с начала 2026-го, обращаться за выплатой можно будет с 2027 года.